Bolsonaro faz apelo a governadores do Nordeste por apoio à reforma da Previdência

Bolsonaro, em evento no Planalto 21/5/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo nesta sexta-feira a governadores de Estados do Nordeste por apoio à aprovação da reforma da Previdência, que disse ser um desafio de todos, independentemente dos partidos, para recuperar a economia brasileira.

“Faço um apelo aos senhores governadores do Nordeste. Nós temos um desafio pela frente, que não é meu, é também dos senhores governadores e senhores prefeitos, independentemente da questão partidária, é a reforma da Previdência, sem a qual não podemos sonhar em botar em prática parte do que nós estamos acertando aqui neste momento”, disse Bolsonaro durante reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em Recife.

Segundo Bolsonaro, com a aprovação da reforma previdenciária será possível “sonhar com uma economia que rode a máquina”, e através dela o país pode receber “recursos até de fora do Brasil para colocarmos o Brasil no rumo do verdadeiro desenvolvimento”.

O presidente também reiterou esperar que o Congresso não faça mudanças na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência enviada pelo governo, mas disse ser “mais do que um direito” dos parlamentares fazer alterações que acharem adequadas.

Bolsonaro citou ainda o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que disse ser importante para ajudar as populações mais carentes a conseguirem moradias, como no caso do Nordeste. Segundo ele, a Caixa, responsável pelos financiamentos do programa, “não tem medido esforços” para mantê-lo vivo.

Antes de sua fala Bolsonaro ouviu cobrança do prefeito do Recife, Geraldo Julio (PSB), por um pacto federativo para ampliar o repasse da União de recursos a governos municipais e estaduais.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro