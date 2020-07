Bolsonaro diz estar "muito bem" e que deve fazer novo exame de Covid-19 na terça-feira

Bolsonaro faz sinal de positivo após anunciar que está com Covid-19 07/07/2020 TV Brasil via Reuters TV

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que está se sentindo “muito bem” e que fará novo exame de Covid-19 na terça-feira, podendo voltar ao trabalho no Palácio do Planalto caso fique demonstrado que está livre do novo coronavírus.

Bolsonaro afirmou ainda, em entrevista por telefone à CNN Brasil, que está em isolamento em um quarto no Palácio da Alvorada, exceto nos momentos em que vai a um escritório dentro do palácio para despachar.

O presidente anunciou na terça-feira passada que testou positivo para a Covid-19 depois de se submeter a teste na véspera, após ter sentido sintomas.

Por Pedro Fonseca