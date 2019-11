Bolsonaro anuncia que sai do PSL e espera criar novo partido até março, dizem deputados

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto 11/11/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro anunciou a parlamentares do PSL nesta terça-feira que deixará o partido e espera criar uma nova legenda até março de 2020, disseram deputados no Palácio do Planalto.

Bolsonaro ainda não formalizou a ação, mas seu filho Flávio, senador pelo Rio de Janeiro, já protocolou a saída do PSL junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Segundo o deputado Nereu Crispin (PSL-RS), o novo partido deve se chamar Aliança pelo Brasil e o presidente convidou todos a participarem.

O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) disse que todos parlamentares que estão alinhados com o presidente deixarão o PSL para o novo partido, mas os deputados devem esperar a janela de migração partidária.

Já no próximo dia 21 deve haver uma convenção do novo partido, segundo a deputada Bia Kicis (PSL-DF).

Reportagem de Lisandra Paraguassu