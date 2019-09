Liberado pelos médicos, Bolsonaro tem viagem a Nova York confirmada

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro foi liberado por sua equipe médica após avaliação nesta sexta-feira e teve confirmada a viagem para Nova York na próxima semana para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Álvorada 16/09/2019 REUTERS/Adriano Machado

“O presidente está pronto para o combate e com viagem assegurada para Nova York no próximo dia 23”, disse o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, ao final da avaliação médica pós-cirúrgia feita em um hospital de Brasília.

Bolsonaro passou por exames para verificar sua evolução depois de uma cirurgia, realizada há 11 dias, para correção de uma hérnia abdominal surgida depois de operações realizadas em decorrência de uma facada que levou durante a campanha eleitoral do ano passado.

Segundo o cirurgião Antônio Luiz Macedo, o presidente evoluiu positivamente e não apresenta mais a distensão abdominal registrada na semana passada. Os demais exames laboratoriais também estão normais, e o presidente poderá adotar uma dieta leve, mas sólida, a partir de agora, acrescentou.

“O presidente pode retomar a partir de hoje uma dieta leve, com arroz, purê, legumes, carne grelhada. Isso dá mais autonomia a ele durante a viagem”, disse o cirurgião.

Bolsonaro embarcará para Nova York na próxima segunda. Por recomendação médica, a viagem foi encurtada em um dia e uma escala em Dallas na volta, onde o presidente encontraria empresários, também foi cancelada.

O presidente discursará na Assembleia Geral da ONU na manhã de terça, e a volta ao Brasil está prevista para quarta-feira.

Segundo Macedo, o maior risco da viagem é o longo tempo de voo, cerca de 8 horas e meia até Nova York. A equipe médica recomendou que Bolsonaro usasse meias elásticas, caminhasse em alguns momentos durante a viagem e passasse a maior parte do tempo deitado.

“É mais uma atenção à circulação venosa depois de uma grande cirurgia”, disse Macedo.

O presidente passará por nova avaliação médica daqui a uma semana, mas o cirurgião afirmou que não será necessária a volta da equipe médica que o operou à Brasília. Os exames serão conduzidos pelo médico da Presidência, Ricardo Camarinha.

LÍDER DO GOVERNO

Questionado sobre a situação do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), alvo de operação da Polícia Federal na quinta-feira, o porta-voz da Presidência afirmou que Bolsonaro não irá tratar do assunto agora, apenas depois de voltar de viagem.

“O foco do presidente nesse momento é a viagem a Nova York. Lá ele vai fortalecer a posição do Brasil em relação à Amazônia, vai falar com o coração, como ele mesmo disse”, afirmou.

Por Lisandra Paraguassu