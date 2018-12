Bolsonaro entrega medalhas e taça ao campeão brasileiro Palmeiras

Bolsonaro em jogo do Palmeiras 2/12/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente eleito Jair Bolsonaro entregou neste domingo medalhas e a taça de campeão brasileiro ao Palmeiras, seu clube de coração.

Bolsonaro assistiu à partida em que seu time venceu o Vitória por 3 x 2 no estádio do Palmeiras, em São Paulo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2018. O clube paulista já havia assegurado o título da competição na rodada anterior.

Com a camisa do Palmeiras, o presidente eleito recebeu o apoio de torcedores e apostava em goleada de 4 x 0. No entanto, a equipe precisou de um gol no final para garantir a vitória.

“Um grande abraço a todos vocês. Estamos juntos, porcada”, disse ele em um vídeo.

Bolsonaro se colocou ao lado de autoridades do futebol na entrega de medalhas e foi responsável por colocá-las em alguns jogadores e no técnico Luiz Felipe Scolari. Ele estava junto também no momento em que a taça foi entregue ao capitão Bruno Henrique.

Reportagem de Leonardo Benassatto