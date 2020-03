Respeito qualquer movimento da população como parte da democracia, diz Bolsonaro sobre panelaço

18/3/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que encara como parte da democracia qualquer movimento que vier da população, ao ser questionado sobre panelaços contra o governo, e disse que os movimentos iniciados na véspera parecem ser espontâneos.

“Qualquer manifestação popular nas ruas ou dentro de casa, nós políticos devemos entender como pura manifestação da democracia”, disse Bolsonaro em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, convocada para o anúncio de medidas do governo contra o coronavírus.

Manifestantes convocaram pelas redes sociais um novo panelaço contra Bolsonaro para a noite desta quarta-feira, após um primeiro protesto ter ocorrido na noite passada em diversas cidades do país.