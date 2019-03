Bolsonaro vai procurar a paz com base na interlocução com o Congresso, diz porta-voz

25/03/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro vai procurar a paz com base na interlocução com o Congresso Nacional e não descartou se reunir em breve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com quem trocou farpas em declarações públicas, disse nesta segunda-feira o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros.

“Claro”, disse o porta-voz, ao ser questionado durante um briefing no Palácio do Planalto sobre a possibilidade de Bolsonaro se reunir com Maia.

Segundo Rêgo Barros, o presidente está aberto à interlocução com todos os parlamentares e se coloca “ao lado” do Congresso para garantir a aprovação da reforma da Previdência. Ele disse que na reunião no Planalto de mais cedo, com a presença de ministros, a reforma foi discutida.

O porta-voz disse que, no encontro desta manhã, o presidente defendeu impulsionar a comunicação sobre a reforma da Previdência tanto com a sociedade como com os congressistas.

Reportagem de Ricardo Brito