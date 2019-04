Avaliação positiva de governo Bolsonaro oscila para 35% e visão negativa passa a 27%, mostra CNI/Ibope

REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - A avaliação ótima/boa do governo Jair Bolsonaro soma 35 por cento, um aumento de um ponto percentual em relação a sondagem feita em março, numa oscilação dentro da margem de erro, mostrou nesta quarta-feira pesquisa CNI/Ibope.

A sondagem de abril mostra pouca mudança na aprovação do governo em relação a outra pesquisa do Ibope, realizada em março. De janeiro para o mês passado foi quando a avaliação positiva do governo Bolsonaro sofreu o maior abalo, com uma queda de 15 pontos percentuais na ocasião.

Segundo a pesquisa do Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, 31 por cento dos entrevistados considerem o governo regular (ante a 34 por cento na pesquisa de março), enquanto 27 por cento acham que é ruim ou péssimo (uma elevação de 3 pontos percentuais em relação à sondagem anterior, que era de 24 por cento). A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

A maneira de governar de Bolsonaro é aprovada por 51 por cento dos entrevistados (mesmo índice registrado na sondagem anterior), enquanto 40 por cento a desaprovam (na sondagem anterior, eram 38 por cento), mostrou a pesquisa.

Segundo o levantamento, 51 por cento confiam no presidente (eram 49 por cento em março), enquanto 45 por cento não confiam (era 44 na pesquisa anterior).

O levantamento ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios entre o dias 12 e 15 de abril.