Bolsonaro diz que Aliança é oportunidade de unir "todos os brasileiros de bem"

Bolsonaro participa de reunião no Ministério da Defesa, em Brasília 04/11/2019 REUTERS/Adriano Machado

Por Maria Carolina Marcello e Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que seu novo partido, Aliança pelo Brasil, é a oportunidade de unir “todos os brasileiros de bem” pelo futuro do país, depois de ter enfrentado “problemas” em sua legenda anterior, o PSL.

Em discurso na primeira convenção nacional do partido, Bolsonaro aproveitou para repetir que pela primeira vez um presidente cumpre as promessas de campanha e que montou um ministério com compromisso com o país, que está rendendo resultados.

Segundo ele, seu governo fez o Brasil recuperar a confiança do mundo, e citou como exemplo a redução da taxa de juros.

Ao mesmo tempo em que fez a distinção de que seu partido quer unir os “brasileiros de bem”, Bolsonaro fez uma defesa da política e das instituições, num momento em que alguns de seus apoiadores atacam o Supremo Tribunal Federal (STF) e mesmo parlamentares.

“Tudo passa pela política, não adianta reclamar do Parlamento, do presidente da República, do Poder Judiciário, tudo aqui é política”, disse Bolsonaro em seu discurso.

“Nós temos que trabalhar para que essas instituições, cada vez mais, sejam aperfeiçoadas”, acrescentou. “Vamos fazer críticas, mas críticas moderadas”, acrescentou.