Bolsonaro nomeia braço direito de Ramagem na Abin para comandar PF

Presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto 27/04/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta segunda-feira o delegado Rolando Alexandre de Souza como novo diretor-geral da Polícia Federal, depois de ter tido a indicação de seu nome preferido, Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), bloqueada por liminar do Supremo Tribunal Federal.

A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial nesta segunda-feira.

Souza era diretor de Planejamento da Abin, um dos principais assessores de Ramagem na agência e muito próximo do delegado. O diretor da Abin participou da escolha do novo chefe da PF a pedido de Bolsonaro.

O presidente vinha insistindo que queria indicar novamente Ramagem para o posto, mas não queria deixar a PF por muito tempo nas mãos de Disney Rossetti, interino que assumiu com a derrubada da indicação de Ramagem, e era um dos nome levantados pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro para ficar no lugar de Maurício Valeixo, cuja exoneração do comando da PF por Bolsonaro levou ao pedido de demissão de Moro.

Reportagem de Lisandra Paraguassu