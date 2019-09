Bolsonaro diz que novo procurador-geral deve ser anunciado nesta quinta-feira

Bolsonaro fala durante evento no Planalto 3/9/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou que deve anunciar na tarde desta quinta-feira o nome do próximo procurador-geral da República e alertou que o indicado precisa ser alguém consciente da força do cargo e preocupado com o desenvolvimento do Brasil.

“Vou indicar uma pessoa que entendo que tem em uma das mãos a bandeira do Brasil e na outra a Constituição”, disse Bolsonaro em discurso durante cerimônia no Palácio do Planalto, acrescentando que o próximo PGR “não pode ser alguém xiita na questão ambiental”.

O presidente também voltou a defender o desenvolvimento da Amazônia, dizendo que tem oferecido a líderes mundiais a possibilidade de explorar a região e sua biodiversidade em parceria com o Brasil.

Reportagem de Lisandra Paraguassu