Bolsonaro diz que autoridades cometem abuso e promete decidir sobre projeto de forma serena

01/08/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que algumas autoridades praticam abuso, mas ressaltou que a decisão sobre vetar ou sancionar o projeto aprovado pelo Congresso será tomada de forma serena após ouvir ministros.

“Os ministros vão dar cada um a sua opinião, sugestão de sanção ou alguns vetos e vamos tomar a decisão de forma bastante tranquila e serena”, disse Bolsonaro a jornalistas, em rápida entrevista coletiva após cerimônia em Brasília.

Na noite de quarta-feira a Câmara dos Deputados aprovou projeto sobre abuso de autoridade que já tinha tramitado pelo Senado. O texto considera crime de abuso de autoridade as condutas praticadas com a finalidade específica de prejudicar outra pessoa ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, assim como por mero capricho ou satisfação pessoal.

Estão sujeitos a responderem pelo crime de abuso de autoridade servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e dos tribunais ou conselhos de contas.

“Tem autoridade que pratica abuso. Vocês estão vendo uma pessoa aqui... eu sou réu por apologia ao estupro. Alguém me viu dizendo que tinha que estuprar alguém no Brasil?”

Para Bolsonaro, “existe abuso, somos seres humanos, mas a gente não pode cercear os trabalhos das instituições”.

“A pessoa tem que ter responsabilidade quando faz algo que é dever... tem que fazer o que tem de ser feito de acordo com a lei e ponto final.”

Bolsonaro voltou a demonstrar confiança na capacidade de seu filho para ocupar o cargo de embaixador nos Estados Unidos e disse que Eduardo está “namorando” o Senado em busca de apoio para ter seu nome aprovado para o posto em Washington.

Reportagem de Lisandra Paraguassu