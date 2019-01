Forças Armadas são obstáculo aos que querem usurpar o poder, diz Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro 10/12/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira na posse do novo ministro da Defesa que as Forças Armadas são um obstáculo aos que querem usurpar o poder, e lembrou “problemas” que os militares tiveram durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), sem no entanto citá-lo nominalmente.

Na posse do general Fernando Azevedo e Silva no comando do Ministério da Defesa, criado durante o governo Fernando Henrique e cuja criação Bolsonaro admitiu ter votado contra como deputado, o novo presidente afirmou que sua eleição à Presidência é “prova inconteste” de que o povo brasileiro quer hierarquia, ordem e progresso.

Reportagem de Ricardo Brito