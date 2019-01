Bolsonaro passará por exames e avaliação pré-operatória neste domingo, diz equipe médica

Presidente Jair Bolsonaro 15/01/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro passará por exames e avaliação pré-operatória realizada por uma equipe multidisciplinar, neste domingo, após ter dado entrada no hospital Albert Einstein pela manhã para ser submetido a cirurgia na segunda-feira para retirada de bolsa de colostomia, informou o hospital em boletim médico.

A cirurgia, prevista para ocorrer logo no início da manhã de segunda-feira, vai retirar a bolsa que o presidente usa desde que passou por duas operações de emergência no ano passado devido a um atentado a faca sofrido em setembro, durante a campanha presidencial, em Juiz de Fora (MG).

Segundo informações divulgadas na sexta-feira pelo porta-voz da Presidência, general Otávio Santana do Rêgo Barros, a recomendação dos médicos é de repouso absoluto nas 48 horas após o procedimento cirúrgico. Em função disso, o vice-presidente Hamilton Mourão assumirá a Presidência neste período.

O porta-voz afirmou ainda que, no total, o presidente deve permanecer por 10 dias em São Paulo. Ele disse que, após as primeiras 48 horas, Bolsonaro passará a estabelecer contatos com auxiliares mais próximos.

Bolsonaro, de 63 anos, foi alvo de uma facada em Juiz de Fora (MG), durante ato de campanha em setembro, tendo que passar por uma delicada cirurgia de emergência na Santa Casa de Misericórdia da cidade mineira por conta de ferimentos nos intestinos grosso e delgado e em uma veia abdominal.

Na semana seguinte, já internado em São Paulo, passou por uma segunda cirurgia para desobstrução intestinal depois que exames detectaram aderência nas paredes do instestino.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro