Bolsonaro diz que não nasceu para ser presidente, mas está aprendendo

Bolsonaro, participa de cerimônia no Planalto 5/4/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - Em um discurso na inauguração de uma ouvidoria do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que “não nasceu para ser presidente” e que o cargo é “só problemas”.

“Desculpem as caneladas, não nasci para ser presidente, nasci para ser militar, mas no momento estou nessa condição de presidente e junto com vocês nós podemos mudar o destino do Brasil”, disse.

Em outros trecho, Bolsonaro afirmou que não tem ambição, mas que tem obrigação de mudar o Brasil.

“Não me sobe à cabeça o fato de ser presidente. Eu me pergunto, eu olho para Deus e falo: o que eu fiz para merecer isso? É só problema, mas temos como ir em frente, temos como mudar o Brasil”, afirmou.

Essa não é a primeira vez que Bolsonaro reclama das pressões do cargo. Ao final da viagem a Israel, o presidente afirmou que a Presidência era um “abacaxi” e disse que estava cansado.

Mais tarde, em entrevista, ao ser perguntado se o cargo era mais difícil do que pensava e se já havia aprendido a ser presidente, disse que sabia das dificuldades.

“Não, eu sabia das dificuldades, é um país grande, tem muitos vícios que existem no Brasil”, disse, acrescentando que se preocupa com a violência. “A gente tem que se virar né? Para não ser engolido.”