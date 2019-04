Economia com reforma da Previdência tem de ser ao menos de R$800 bi, diz Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto 25/04/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, em café da manhã com jornalistas, que a economia com a reforma da Previdência tem de ser de pelo menos 800 bilhões de reais em 10 anos, patamar, segundo ele, estipulado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Nesta quinta-feira pela manhã, o Ministério da Economia divulgou um novo número e afirmou que a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Previdência prevê uma economia total de 1,237 trilhão de reais em dez anos, ante o valor de 1,072 trilhão de reais que foi anunciado na apresentação da proposta, em fevereiro. Guedes tem repetido que se a economia não for de pelo menos 1 trilhão de reais, ela não será robusta o suficiente para o lançamento do sistema de capitalização.

No encontro com jornalistas de vários veículos, como o jornal O Estado de S. Paulo e o canal de notícias GloboNews, Bolsonaro comentou que se a economia com a reforma ficar abaixo de 800 bilhões de reais em 10 anos “a situação vai explodir em 2022”.