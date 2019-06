Bolsonaro diz confiar em aprovação da Previdência e que é natural ceder nas negociações

Presidente Jair Bolsonaro 13/06/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que confia na aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso, e que considera normal ceder para conseguir apoio ao texto, dizendo que se “forçar a barra” há um risco de não aprovar a proposta.

Bolsonaro disse ainda, em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, que o foco do governo é aprovar a reforma previdenciária que envolve a União, e que a questão de Estados e municípios caberá principalmente a governadores e prefeitos.

Reportagem de Ricardo Brito