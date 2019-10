Bolsonaro diz que aprovação da Previdência sinaliza que Brasil está fazendo dever de casa

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que a aprovação da reforma da Previdência é necessária para evitar que o Brasil quebre em dois anos e sinaliza que o país está fazendo o dever de casa, após o Senado aprovar o texto-base da proposta em primeiro turno, mas impondo uma derrota ao governo sobre o abono salarial.

“A reforma é necessária. Se não fizer, quebra o Brasil em dois anos. Lamento, você tem que aprovar, não tinha como. É uma maneira que nós temos de dar um sinal de que estamos fazendo o dever de casa”, disse Bolsonaro a apoiadores ao sair do Palácio da Alvorada, de acordo com vídeo divulgado no Facebook do presidente.

“Não tem plano B nem para mim nem para ninguém que estivesse no meu lugar, os outros governos tentaram fazer, mas não conseguiram. É uma realidade. Gostaria de não ter de mexer em muita coisa, mas, se não mexer, é como quando você tem de dar uma dura no moleque em casa”, acrescentou.

Bolsonaro não comentou a derrota sofrida pelo governo com a aprovação pelo Senado de um destaque que derrubou novas regras mais rígidas sobre o abono salarial e diminuiu a economia prevista com a reforma em 76,4 bilhões de reais em 10 anos. [nL2N26N08Y]

Os senadores adiaram a conclusão da votação em primeiro turno após a aprovação do destaque, e vão se reunir novamente nesta quarta-feira a partir das 11h para continuar a análise de destaques.

Além dos destaques ainda pendentes, também não há definição sobre a votação da reforma em segundo turno no Senado, depois de senadores reclamarem do fato de o governo não ter cumprido compromissos assumidos com os parlamentares.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro