Bolsonaro diz que ninguém investe em quem está devendo e defende reforma da Previdência

Bolsonaro, em evento no Planalto 21/5/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que o Brasil precisa fazer a reforma da Previdência para voltar a receber investimentos, porque gasta muito nessa área.

“Quem empresta recurso ou investe para quem já está devendo na praça? E o Brasil está devendo”, afirmou em um café da manhã com parlamentares da Região Nordeste.

Bolsonaro ressaltou que “estão todos no mesmo barco”, governo federal, municípios e governos estaduais, gastando demais com Previdência. “Nossa despesa nessa rubrica é enorme e devemos, sem fazer injustiça, corrigir as distorções e os privilégios. E assim sendo temos certeza que investimentos chegarão em nosso Brasil”, afirmou.

Bolsonaro vai ao Nordeste pela primeira vez desde que assumiu a Presidência nesta sexta-feira. Participa de uma reunião do Conselho da Sudene e governadores da região, em Recife, e depois vai a Petrolina para entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida. O café da manhã serviu como uma aproximação com parlamentares com foco na região, onde Bolsonaro perdeu a eleição de 2018.

Aos parlamentares, Bolsonaro afirmou que a situação da região precisa ser mudada com obras de infraestrutura, licenças ambientais mais ágeis e buscando a vocação de cada Estado.

Mais uma vez, o presidente -que amarga dias de uma relação conflituosa com o Congresso- fez uma espécie de mea culpa e reconheceu que nem todo o governo tem “tato político”.

“Temos muita vontade de acertar. Temos bons ministros. Alguns não tem o devido tato político. Em consequência disso, acontecem algum imprevistos. Mas todos nós estamos focados no futuro do nosso Brasil”, afirmou.