Previdência é caminho que temos que trilhar sem alternativa, diz Bolsonaro

Bolsonaro, em evento na Marinha em Brasília 11/6/2019.REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a aprovação da proposta de reforma da Previdência, afirmando nesta quinta-feira que é o único caminho a ser trilhado para recuperar a economia brasileira.

“É um caminho que nós temos que trilhar e passar por ele. Não temos outra alternativa, na verdade”, disse Bolsonaro, durante discurso em cerimônia no Palácio do Planalto para marcar o lançamento de linha de crédito do BNDES para organizações filantrópicas.

Bolsonaro disse que pegou o Brasil “quebrado economicamente” e que a aprovação da reforma previdenciária seria o ponto de inflexão para encerrar os problemas econômicos vividos pelo país.

No Congresso, nesta quinta-feira, está prevista a apresentação do parecer do relator da comissão especial da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), ao colegiado. O relator adiantou na véspera que as mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e na aposentadoria rural e o modelo de capitalização estarão fora de seu parecer.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro