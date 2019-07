Bolsonaro faz apelo a parlamentares ruralistas por apoio a mudança na Previdência pró-policiais

Bolsonar participa de evento no Planalto 18/6/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo manhã desta quinta-feira, em encontro com a Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), para que os parlamentares da bancada ruralista atendam a demanda de policiais na votação da reforma da Previdência e negou que a iniciativa seria privilégio para a categoria.

“Estamos discutindo aqui a questão da nova Previdência e estamos com problema na questão de policiais militares, também policiais federais e rodoviários federais. Também gostaria de deixar bem claro que policial militar nunca teve privilégio no Brasil. Então, qualquer discurso para mudança de policial militar, se fala de restabelecer privilégio, isso não é verdade”, disse.

“Apelo aos senhores nessa questão específica, vamos atender, que seja em parte, porque os policiais militares são mais do que nossos aliados, são aqueles que dão as suas vidas por nós todos brasileiros. O mesmo no tocante a policial federal e polícia rodoviária federal. Tem um equívoco que nós, eu governo, erramos e dá para resolver essa questão através do bom senso de todos os senhores”, completou, em evento na FPA em Brasília.

Na véspera, o presidente empenhou-se pessoalmente a defender — durante as discussões para a formatação do último parecer da reforma na comissão especial da Câmara — medidas que beneficiem policiais na reforma.

Segundo o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, Bolsonaro pediu ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que se encontrasse com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para levar suas percepções sobre as demandas de policiais por concessões à categoria, à qual Bolsonaro é fortemente ligado.

Por Ricardo Brito