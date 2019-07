Bolsonaro diz estar confiante que Câmara vai aprovar Previdência em 2 turnos nesta semana

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia de posse do ministro da Secreataria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, no Palácio do Planalto, em Brasilia. 4/7/2019. REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira estar confiante que a Câmara dos Deputados irá aprovar nesta semana em dois turnos a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência.

Perguntado por jornalistas sobre a expectativa para a votação da Previdência, que está prevista para começar nesta terça-feira no plenário da Câmara, após ser aprovada em comissão especial da Casa na semana passada, Bolsonaro disse estar confiante que os deputados aprovarão o projeto.

“Segundo informações de vocês mesmos (imprensa), Rodrigo Maia, o nosso general dentro da Câmara, agora para aprovar com toda certeza antes do recesso os dois turnos dessa nova Previdência”, disse o presidente após reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no ministério.

A expectativa do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é de iniciar o processo de votação já nesta noite. Se for aprovado em primeiro turno, o projeto seria votado em segundo turno entre quinta e sexta-feira, na avaliação de Maia.

Por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), a reforma da Previdência precisa angariar o voto favorável de ao menos 308 dos 513 deputados, em dois turnos de votação, para ser aprovada na Câmara e então enviada ao Senado.

Para tentar assegurar a aprovação da matéria, o governo trabalha para evitar a apresentação de destaques. Em resposta a um dos prováveis destaques, o governo tem afirmado que o texto aprovado na última semana pela comissão especial já contempla demandas de profissionais da segurança pública.

Por Pedro Fonseca