Bolsonaro agradece em pronunciamento comprometimento de Maia por reforma da Previdência

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia em Brasília REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro usou um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para agradecer o comprometimento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e os deputados que aprovaram a admissibilidade da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça e defender a importância da proposta para a economia do Brasil.

“Agradeço o empenho e o trabalho da maioria dos integrantes da comissão e também o comprometimento do presidente Rodrigo Maia”, disse Bolsonaro, em pronunciamento de pouco mais de 1 minuto.

“A proposta segue agora para a comissão especial, onde os deputados vão discutir os detalhes do projeto”, acrescentou o presidente. “O governo continua a contar com o espírito patriótico dos parlamentares para a aprovação da nova Previdência nessa segunda etapa e, também, posteriormente no plenário da Câmara dos Deputados.”

O presidente reforçou mais uma vez que sem a aprovação da reforma, “o país não terá recursos para garantir uma aposentadoria para todos os brasileiros”.

“Sem mudanças, o governo não terá condições de investir nas áreas mais importantes para as famílias, como saúde, educação e segurança.”

Constantemente cobrado por parlamentares, especialmente Maia, para ter um papel mais ativo na aprovação da reforma pelo Congresso, Bolsonaro garantiu no pronunciamento que “a nova Previdência vai fazer o Brasil retomar o crescimento, gerar empregos e, principalmente, reduzir a desigualdade social, porque, com a reforma, os mais pobres pagarão menos”.

Por Alexandre Caverni