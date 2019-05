Bolsonaro procura mostrar otimismo após recuo do PIB e diz que país está próximo do "caminho da prosperidade"

10/05/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro procurou mostrar otimismo nesta quinta-feira, após o anúncio da queda do Produto Interno Bruto (PIB) do país no primeiro trimestre, e afirmou que o Brasil necessita de mudanças, mas está próximo de entrar “de vez no caminho da prosperidade”.

“Nós do governo, juntamente com os presidentes da Câmara, do Senado e do STF, parlamentares, ministros e autoridades, temos oportunidade ímpar de fazer história ao lado da população brasileira. Estamos muito próximos de colocar nosso amado país de vez no caminho da prosperidade”, disse Bolsonaro em publicação no Twitter, sem fazer referência ao PIB.

Segundo Bolsonaro, o Brasil tem tudo para dar certo e precisa que sejam realizadas “as mudanças necessárias, que gerarão bons frutos no presente e, principalmente, no futuro”.

Mais cedo, o IBGE divulgou que a economia sofreu uma contração de 0,2% no primeiro trimestre deste ano sobre o quarto trimestre de 2018, com fraqueza na indústria, agropecuária e investimentos. Esta foi a primeira queda trimestral desde o fim de 2016, confirmando o quadro de dificuldades da economia e as preocupações com as perspectivas à frente.

De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a queda do PIB no primeiro trimestre não é novidade para o governo, e será fundamental realizar reformas econômicas para a retomada do crescimento.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro