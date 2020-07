Ao comentar ação do Facebook, Bolsonaro diz não ter material de ódio em suas contas nas redes sociais

22/05/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro negou nesta quinta-feira ter material que seja classificado como incentivo ao ódio em qualquer de suas redes sociais ao comentar derrubada de contas do Facebook de pessoas próximas a ele e a dois de seus filhos por divulgação de fake news.

O presidente considerou “lamentável o que vem acontecendo” e alertou que não se pode perder a “liberdade de imprensa”.

O chefe do Executivo argumentou que não teve acesso a um volume de recursos no período eleitoral para impulsionar conteúdos na internet e aproveitou para sugerir que não precisaria “mentir” sobre a esquerda, diante das denúncias envolvendo governos do PT e estatais, como a Petrobras.

Reportagem de Maria Carolina Marcello