Em nenhum momento Moro disse que cometi crime, diz Bolsonaro sobre depoimento de ex-ministro

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que “em nenhum momento” Sergio Moro disse que ele cometeu crime em entrevista à imprensa pouco após ter sido tornado público o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública realizado no sábado.

“Eu não interfiro em nada”, disse Bolsonaro, na porta do Palácio da Alvorada.

Ao anunciar sua demissão do cargo, no mês passado, Moro acusou o presidente de tentar interferir politicamente na Polícia Federal.

Nesta terça-feira, o presidente disse que não pediu a Moro relatório com informações de “inquérito nenhum”. Em sua fala, Bolsonaro mostrou mensagem de celular trocada com Sergio Moro na qual mencionava uma reportagem que narrava uma suposta investigação no Supremo Tribunal Federal de cerca de 10 deputados bolsonaristas.

Segundo o presidente, foi o próprio Moro quem disse que a noticia era “fofoca”. Ao fazer essa declaração, ele insinuou que o ex-ministro é quem tinha acesso a investigações da Polícia Federal.

Bolsonaro disse que ainda não leu a íntegra do depoimento de Moro e que vai se reunir com o advogado-geral da União, José Levi, para avaliar o caso.

O STF abriu inquérito para apurar as declarações de Moro de que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal.

Reportagem de Ricardo Brito