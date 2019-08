Bolsonaro rebate Macron por chamá-lo de mentiroso em questão ambiental

21/8/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta sexta-feira o presidente francês, Emmanuel Macron, por ter dito que ele estava mentindo ao minimizar preocupações sobre mudança climática na cúpula do G20, no Japão, em junho.

“Lamento a posição de um chefe de Estado, como o da França, se dirigir ao presidente brasileiro como ‘mentiroso’. Não somos nós que divulgamos fotos do século passado para potencializar o ódio contra o Brasil por mera vaidade. Nosso país, verde e amarelo, mora no coração de todo o mundo”, disse Bolsonaro no Twitter.

Na véspera, Macron classificou os recentes incêndios na Floresta Amazônica como uma emergência internacional e pediu que os países do G7 discutam a situação numa cúpula. Logo depois, Bolsonaro criticou a “mentalidade colonialista” do francês, mas se disse aberto ao diálogo.

Por Alexandre Caverni