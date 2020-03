Povo descobrirá que foi enganado por governadores e imprensa sobre coronavírus, diz Bolsonaro

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista à TV Record na noite de domingo que a população descobrirá em breve que foi enganada pelos governadores de Estados e pela imprensa na crise causada pela pandemia do novo coronavírus e voltou a afirmar que existe um exagero nas medidas de combate à Covid-19, doença causada pelo vírus.

Bolsonaro —apesar de dizer que jamais atacou governadores, mas que é atacado por eles constantemente— acusou os chefes dos Executivos estaduais de “exterminarem” empregos, e disse esperar não ser responsabilizado no futuro pelo caos econômico que, segundo ele, resultará das medidas estaduais.

“Brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da mídia na questão do coronavírus”, disse Bolsonaro.

“Calma, tranquilidade, não levar pânico à população. Não exterminar empregos, senhores governadores. Sejam responsáveis. Espero que não queiram me culpar lá na frente pela quantidade de milhões e milhões de desempregados”, afirmou.

Bolsonaro disse ainda que os impactos de medidas restritivas adotadas por governos estaduais sobre os empregos será maior do que o que a Covid-19 terá no país. Sem dar detalhes, ele fez a previsão que o número de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil será menor do que as 800 causadas no ano passado no país pela gripe H1N1.

O presidente que, recentemente chamou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de “lunático” e também entrou em atrito público com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), negou que venha atacando os chefes de governo dos Estados.

“Você não me vê atacando nenhum governador. Eles é que me atacam constantemente”, disse. “Isso não começou agora não, desde o início do ano passado que eles me atacam.”

Bolsonaro negou estar preocupado com os impactos da crise sobre sua popularidade, ao mesmo tempo que minimizou panelaços recentes realizados contra ele em várias cidades do país, alegando que eles foram incentivados pela TV Globo.

No domingo, o Ministério da Saúde informou que o Brasil tem 1.546 casos confirmados de Covid-19 —com casos da doença registrados em todos os Estados do país— e 25 mortes.

Por Eduardo Simões