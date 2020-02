Governo trabalha para repatriar brasileiros em província chinesa epicentro do coronavírus, diz Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto 29/01/2020 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O governo trabalha em um plano para repatriar brasileiros que estão na província chinesa de Hubei, epicentro do surto de um novo coronavírus, disse o presidente Jair Bolsonaro em nota oficial no domingo, acrescentando que aqueles que retornarem ao país passarão por um período de quarentena.

“Serão trazidos todos os brasileiros que se encontram naquela região e que manifestarem desejo de retornar ao Brasil”, afirma a nota.

“Assim que chegarem ao Brasil, eles deverão ser submetidos a quarentena, de acordo com procedimentos internacionais, sob a orientação do Ministério da Saúde.”

De acordo com a nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) trabalha na elaboração do plano de voo que buscará os brasileiros e que, possivelmente, será fretado.

Na semana passada, Bolsonaro chegou a afirmar que a repatriação de brasileiros que estão no local que é epicentro do surto não seria “oportuna” pois poderia colocar em risco a população que está no Brasil.

Posteriormente, afirmou que uma eventual repatriação dependeria de uma articulação do Executivo com o Legislativo e o Judiciário, pois o país não tem uma lei que disponha sobre a colocação dessas pessoas em quarentena. Ele citou também os altos custos que estariam envolvidos numa operação de repatriação.

No final de semana, brasileiros que estão em Wuhan, capital da província de Hubei, gravaram um vídeo fazendo um apelo a Bolsonaro pela repatriação.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China, o novo coronavírus matou 361 pessoas no país. O Brasil não tem nenhum caso confirmado de infecção pelo novo vírus, segundo o dado mais recente divulgado no sábado pelo Ministério da Saúde, e o país tem 16 casos suspeitos da doença.

Por Eduardo Simões, em São Paulo