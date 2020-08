Bolsonaro esteve no serviço médico do Planalto, mas Secom não detalha motivos

19/08/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro esteve no serviço médico do Palácio do Planalto, informou a Secretaria de Comunicação (Secom), que não detalhou os motivos pelos quais o presidente esteve no local.

Após ter cumprido o expediente, o presidente saiu de carro e dirigiu-se para o serviço médico pouco antes das 18h. Pouco antes das 18h30, deixou o local sem falar com os jornalistas.

O serviço fica no anexo da Vice-Presidência da República e jornalistas que esperavam a saída do vice-presidente Hamilton Mourão viram o comboio presidencial de carros e foram verificar o que ocorria.

Em julho, o presidente ficou afastado por semanas após ter sido contaminado por Covid-19. Após estar imune, ele voltou a ter uma rotina de agendas públicas e intensificou viagens.

Reportagem de Lisandra Paraguassu