Bolsonaro comemora redução da taxa Selic e fala em notícia boa todos os dias

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto 30/07/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro comemorou nesta quinta-feira a redução da taxa básica de juros Selic para seu recorde histórico de baixa e deu mais uma indicação de que pode tentar a reeleição em 2022.

Em discurso na cerimônia de lançamento do programa Médicos pelo Brasil, no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que todos os dias o país tem boas notícias e destacou o corte do juro básico de 6,50% a 6% ao ano, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central na véspera.

Em novo indício de que pode tentar a reeleição, afirmou que espera poder dizer “em 2022 ou 2026” que entregou o Brasil livre, democrático e economicamente viável, o que, segundo ele, não aconteceu quando assumiu a Presidência neste ano.

Reportagem de Lisandra Paraguassu