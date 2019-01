Bolsonaro agradece Trump e diz que levará com ele prosperidade a Brasil e EUA

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia de posse no Congresso Nacional 01/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente eleito Jair Bolsonaro agradeceu em sua conta no Twitter nesta terça-feira mensagem de congratulação a ele feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na mesma rede social e disse que, junto com o líder norte-americano, levará prosperidade aos povos de Brasil e EUA.

“Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro que acaba de fazer um ótimo discurso de posse. Os EUA estão com você!”, escreveu Trump em sua conta no Twitter.

Bolsonaro retuitou a mensagem do presidente dos EUA e agradeceu a ele.

“Senhor Presidente Trump, agradeço suas palavras de apoio. Juntos, sob a proteção de Deus, traremos mais prosperidade e progresso para nossos povos!”, escreveu o novo presidente.

Bolsonaro tem sinalizado uma aproximação com os Estados Unidos e com o governo Trump, com quem conversou por telefone pouco depois de sua vitória eleitoral no final de outubro.

Trump, de quem Bolsonaro é declarado admirador, não veio ao Brasil para a posse e foi representado pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

Por Eduardo Simões