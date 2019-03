Bolsonaro diz que ele e Trump farão o que for possível para solucionar situação na Venezuela

Presidente dos EUA, Donald Trump, e presidente Jair Bolsonaro na Casa Branca 19/03/2019 REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista coletiva ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca que os dois líderes farão o que for possível para resolver a situação de crise política, econômica e social vivida pela Venezuela.

Indagado diretamente sobre a possibilidade de uma participação brasileira em uma eventual intervenção militar liderada pelos EUA na Venezuela, Bolsonaro afirmou que este tipo de questão estratégica, caso tenha sido debatida com Trump, não pode ser discutida em público.

Bolsonaro, que tem buscado laços estreitos com Trump, também foi questionado sobre o futuro das relações entre Brasil e EUA caso o atual ocupante da Casa Branca não vença a eleição do ano que vem, e afirmou que o Brasil respeitará o resultado das urnas, embora acredite “piamente” na reeleição do colega norte-americano.