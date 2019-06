Presidente dos EUA, Donald Trump, e secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, durante encontro com Bolsonaro 28/06/2019 REUTERS/Kevin Lamarque

OSAKA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que teve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro em Osaka às margens da cúpula do G20 no Japão, disse nesta sexta-feira que visitará o Brasil, mas sem fornecer uma data definida.

Após o encontro, Bolsonaro reiterou apoio a Trump para a eleição presidencial norte-americana de 2020, como já havia feito em visita à Casa Branca em março.

Reportagem de Roberta Rampton