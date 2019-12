O presidente Jair Bolsonaro fala ao participar da reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. 22/01/2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro decidiu participar novamente do Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro do ano que vem, disse nesta quinta-feira o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

A participação em Davos em janeiro deste ano foi a primeira viagem internacional de Bolsonaro após assumir a Presidência.