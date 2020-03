Bolsonaro incentiva participação em protesto "pró-Brasil" no dia 15

MIAMI/SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro incentivou neste sábado a população a participar das manifestações de 15 de março, afirmando que elas não têm o objetivo de protestar contra os poderes Legislativo e Judiciário.

Segundo ele, aquele que diz que se trata de um protesto contra a democracia está mentindo. Para o presidente, é um movimento “pró-Brasil”.

“Dia 15 agora, um movimento de rua espontâneo. O político que tem medo de movimento de rua não serve para ser político. Então participem, não é um movimento contra o Congresso, contra o Judiciário, é um movimento pró-Brasil”, afirmou ele.

“Quem diz que é um movimento contra a democracia está mentindo e tem medo de encarar o povo brasileiro”, concluiu Bolsonaro, segundo vídeo postado no Facebook.

A fala foi feita a uma plateia em Boa Vista (RR), em escala da viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos, onde ele se encontra neste sábado com o presidente Donald Trump.

Os atos do dia 15 já causaram polêmica quando o presidente compartilhou com contatos no WhatsApp vídeos convocando para as manifestações.

Alguns grupos de apoio ao presidente querem usar essas manifestações como protesto contra o Congresso e o STF, depois de declaração do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, captada durante transmissão ao vivo de uma cerimônia de hasteamento da bandeira em uma rede social de Bolsonaro, em que o ministro acusa parlamentares de chantagearem o governo por causa da disputa sobre o Orçamento impositivo.

Por Lisandra Paraguassu, em Miami, e Roberto Samora, em São Paulo