Bolsonaro diz que não está preocupado com investigação sobre suposta interferência na PF

Presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada 12/05/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que não tem preocupação com investigações e que não falou as palavras Polícia Federal e superintendência durante a reunião ministerial do mês passado citada em inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) em que, segundo o ex-ministro Sergio Moro, o presidente teria cobrado a troca do comando da PF.

Ao conversar com jornalistas na rampa do Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que as informações repassadas a imprensa sobre a reunião ministerial —que teve um vídeo mostrado às partes do processo nesta terça-feira na Polícia Federal— são “fake news”. Ele disse que durante a reunião só tratou do seu temor pela segurança da sua família.

Segundo Bolsonaro, o vídeo foi entregue à Justiça porque ele acredita na verdade. Ele afirmou que o material, por não ser oficial, deveria ter sido inclusive destruído.

Reportagem de Lisandra Paraguassu