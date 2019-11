Presidente de Brasil hace apuesta política y lanza su propio partido

BRASILIA/SAO PAULO, 21 nov (Reuters) - El presidente Jair Bolsonaro lanzó el jueves el nuevo partido político Alianza por Brasil (APB), bajo la bandera de la lucha contra la corrupción y la promoción de valores cristianos, en una apuesta que podría fragmentar su base de apoyo.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sonríe después de una ceremonia del Día de la Bandera en el Palacio Alvorada, en Brasilia, Brasil, 19 noviembre 2019. REUTERS/Ueslei Marcelino/FOTO DE ARCHIVO

Cientos de animados partidarios se reunieron en un hotel de Brasil para escuchar a Bolsonaro después de que encabezó la primera reunión del partido, estableció sus estatutos y designó a su nuevo comité ejecutivo-, facultades que no tenía en el derechista Partido Social Liberal (PSL).

“Hoy tenemos la oportunidad de unir a todos los brasileños de bien por el futuro de nuestra patria”, declaró en un discurso en el evento.

La decisión de abandonar el PSL es arriesgada para el excapitán de Ejército, quien aprovechó el auge del apoyo a los conservadores en Brasil para ganar las presidenciales del año pasado. La formalización del nuevo partido podría tomar meses y se acercan los plazos para los comicios de 2020.

La relación de Bolsonaro con la cúpula del PSL se quebró en los últimos meses porque ellos buscaban controlar sus vastos fondos de campaña. El partido era casi desconocido en Brasil hasta 2018, cuando se convirtió en la segunda fuerza en el Congreso luego de que Bolsonaro lo usó para lanzar su campaña.

La APB anunció el jueves que Bolsonaro sería su presidente y que su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, será su primer vicepresidente. El partido necesita reunir unas 500.000 firmas antes de fines de abril para poder registrarse en las elecciones municipales de octubre de 2020.

“Lo que están intentando hacer es un poco kamikaze”, dijo Daniel Falcao, profesor de derecho electoral en la Universidad de Sao Paulo. “No creo que sea imposible, pero necesitará mucho trabajo para conseguir las firmas a tiempo y analizarlas”.

Bolsonaro busca movilizar a sus seguidores en redes sociales para que firmen la petición, pero bajo las actuales leyes electorales de Brasil, las firmas deben ser reunidas físicamente en papel.

El presidente dijo el jueves a periodistas que si el Tribunal Superior Electoral (TSE) no permite las firmas digitales, la APB no participará en la campaña del próximo año porque no habrá suficiente tiempo para reunir las firmas, verificarlas y registrar al partido.

Bolsonaro dijo que espera que la mayoría de los 53 diputados y tres senadores del PSL lo sigan a la APB.

