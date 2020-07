Sociedade certamente não vai aceitar novos impostos, diz Maia

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 21/07/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira que a sociedade certamente não vai aceitar novos impostos, ao tecer comentários sobre fontes de recursos para bancar uma eventual nova desoneração da folha de pagamentos ou mesmo para bancar investimentos públicos, como obras de infraestrutura.

“A sociedade certamente não vai aceitar que venha de novos impostos”, disse o deputado em entrevista coletiva na Câmara.

“A gente deve pensar também em retomar debates sobre custos do Estado. O espaço que nós vamos ter para fazer uma desoneração do tamanho maior vai depender muito mais das nossas condições de controlar as despesas públicas do que no curto prazo aumento de receitas”, acrescentou.

Para Maia, se não for olhada a questão da despesa pública, vai se enfrentar um “problema grande” em relação ao estrangulamento das despesas no próximo ano.