Caminhoneiros fecham acordo e recuam de greve na próxima semana

Funcionário descarregam caixas com vegetais de caminhões em São Paulo 23/07/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

BRASÍLIA (Reuters) - Representantes de caminhoneiros autônomos afirmaram na noite desta segunda-feira terem fechado um acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que atendeu demandas da categoria e, dessa forma, vão recuar da intenção de alguns deles de deflagrar uma greve dos transportadores na próxima semana.

Ao fim do encontro, na sede do ministério em Brasília, representantes disseram que será divulgado até o fim desta semana o reajuste da tabela do piso mínimo do frete de transporte com o objetivo de compensar o aumento de 10 centavos de real no litro do óleo diesel recentemente anunciado pela Petrobras (PETR4.SA).

Outra medida que deverá ser adotada é o reforço na cobrança de empresas e embarcadores que não estejam pagando o piso mínimo do frete, disseram os representantes dos caminhoneiros.

Participaram do encontro presidentes e dirigentes de 11 entidades de transportadores com abrangência regional e nacional, outros 8 de caminhoneiros autônomos e ainda o ministro da Infraestrutura com sua equipe.

Reportagem de Ricardo Brito