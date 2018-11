Bolsonaro anuncia Gustavo Canuto como futuro ministro do Desenvolvimento Regional

Gustavo Canuto deixa sede da transição de governo em Brasília 28/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira que Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, servidor efetivo do Ministério do Planejamento, comandará o novo Ministério do Desenvolvimento Regional.

Em publicação no Twitter, Bolsonaro disse que Canuto tem “ampla experiência” e desejou boa sorte ao futuro ministro.

O Ministério do Desenvolvimento Regional englobará competências atualmente de responsabilidade das pastas de Cidades e Integração Nacional.

Canuto, 40 anos, é concursado do governo federal na carreira de gestor e não tem filiação partidária, mas tem boas relações com o MDB. O servidor foi chefe de gabinete de Hélder Barbalho enquanto o governador eleito do Pará foi ministro da Integração Nacional no segundo mandato da petista Dilma Rousseff e no governo Michel Temer. Desde julho, quando Antonio de Pádua Andrade assumiu a pasta, Canuto passou a ser secretário-executivo.

Ao falar logo depois de ser anunciado como futuro ministro, Canuto afirmou que sua indicação foi técnica e que não tem nenhuma relação com Hélder Barbalho, eleito governador do Pará em outubro. “Não contei com indicação do ex-ministro”, garantiu.

Canuto também informou que Cidades e Integração Nacional serão duas secretarias especiais dentro do novo ministério. O orçamento total da nova pasta somará de 6 a 8 bilhões de reais.

Mais antigo, o Ministério da Integração Nacional existe desde 1999. Já Cidades foi um dos ministérios criados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia da sua posse, em 1º de janeiro de 2003, para cuidar de temas como mobilidade urbana e saneamento básico.

Nos últimos anos, o programa de maior visibilidade do Ministério das Cidades era o Minha Casa, Minha Vida, mas Canuto não soube dizer se o programa continuará sob responsabilidade da pasta.

Reportagem de Ricardo Brito, Lisandra Paraguassu e Mateus Maia