Canuto, após evento em Brasília 28/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro demitiu nesta quinta-feira Gustavo Canuto do comando do Ministério do Desenvolvimento Regional e nomeou em seu lugar o ex-deputado e atual secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho.

O decreto presidencial com a troca foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

Canuto estava entre os ministros que Bolsonaro vem sendo pressionado a substituir.