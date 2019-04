CCJ da Câmara inicia reunião para análise da admissibilidade da reforma da Previdência

Vista do Congresso Nacional em Brasília 13/03/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados iniciou há pouco a reunião para analisar a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência.

O relator da proposta, deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), deve apresentar uma complementação de voto atendendo a demandas de partidos do centrão.

Entre esses pontos, estão a retirada do trecho que elimina o pagamento de multa do FGTS a aposentados, a saída do estabelecimento da Justiça Federal do Distrito Federal como foro para julgar contestações à reforma, a retirada de uma brecha para que a idade máxima para aposentadoria compulsória de servidores públicos fosse definida por lei complementar e a saída da exclusividade do Poder Executivo para propor mudanças nas regras previdenciárias.

A oposição, no entanto, promete obstruir o processo e trabalhar pelo adiamento da votação, até que o governo abra os dados que embasaram a edição da PEC.

Uma vez admitida pela CCJ, a proposta ainda precisará passar por uma comissão especial da Câmara antes de seguir ao plenário da Casa, onde precisará de ao menos 308 votos favoráveis em dois turnos de votação.