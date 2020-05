Governo nomeia PM indicado pelo centrão para presidência da Funasa

Esplanada dos Ministérios, em Brasília 21/04/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - Em mais uma nomeação emplacada pelo centrão, o governo federal apontou hoje o coronel da Polícia Militar de Minas Gerais Giovanne Gomes da Silva, indicado pelo PSD, para a presidência da Fundação Nacional de Saúde, ligada ao Ministério da Saúde.

Silva era comandante-geral da PM de Minas Gerais e foi indicado ao cargo pelo líder do PSD na Câmara, Diego Andrade (MG), de quem é amigo, segundo duas fontes do governo com conhecimento da indicação.

De acordo com a Polícia Militar de MG, ele é formado em direito e fez pós-graduação em segurança pública, além do curso de formação de oficiais da PM. Não há menção, no entanto, a experiência com a área de saúde ou saneamento.

A Funasa é vinculada ao Ministério da Saúde e hoje tem a função de tocar ações relacionadas ao saneamento básico e prevenção e controle de doenças relacionadas à falta de esgoto e água potável.

No orçamento de 2020, a Funasa tem 831,4 milhões de reais para investimento em obras de saneamento dedicados especialmente a municípios de pequeno porte e áreas rurais.

Esse é o sexto nome indicado pelo centrão para cargos no governo desde que começou a tentativa de aproximação do presidente Jair Bolsonaro com os partidos que compõe o grupo para fortalecer a posição do governo no Congresso.

Até agora, além do PSD, Avante, PSC, Republicanos e PL já foram beneficiados diretamente com cargos em postos de segundo e terceiro escalão, mas que controlam orçamentos representativos, como a Funasa, o Departamento de Obras Contra a Seca (DNOCS) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Além das vagas para o centrão, o governo tem nomeado militares para cargos no Ministério da Saúde, que atualmente tem o general Eduardo Pazuello como ministro interino. Nesta sexta-feira, o segundo-tenente do Exército Vilson Roberto Grzechoczinski assumiu a coordenação distrital de saúde indígena do distrito sanitário especial indígena de Potiguara, na Paraíba.