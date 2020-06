Criticada ministra de la Mujer en Chile renuncia tras un mes en el cargo

El presidente chileno Sebastián Piñera choca los codos a modo de saludo con la entonces recién nombrada ministra de la Mujer, Macarena Santelices, en la sede de gobierno en Santiago, el 6 de mayo de 2020. Marcelo Segura/Presidencia Chile/Handout via REUTERS -- ESTA IMAGEN FUE CEDIDA POR UNA TERCERA PARTE. NO REVENTA, NO ARCHIVO.