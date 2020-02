Senador licenciado Cid Gomes é baleado ao tentar intervir em paralisação de policiais no Ceará

Senador licenciado Cid Gomes 18/03/2015 REUTERS/Ueslei Marcelino

(Reuters) - O senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado nesta quarta-feira ao tentar intervir em paralisação de policiais em Sobral (CE), informou sua assessoria por meio do perfil do parlamentar no Twitter.

“O senador Cid Gomes foi baleado por uma arma de fogo na tarde desta quarta-feira, em Sobral. Neste momento, o senador passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral”, informou a publicação na rede social.

Imagens divulgadas em redes sociais e na TV mostram o senador licenciado em uma retroescavadeira, tentando furar um bloqueio.

O irmão de Cid, o ex-candidato à Presidência da República Ciro Gomes, publicou no Twitter que o senador licenciado “foi vitima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados em Sobral, nossa cidade”, acrescentando que, segundo informações médicas, as balas não atingiram órgãos vitais, apesar de terem como alvo o peito esquerdo.

“Novos exames estão sendo feitos mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte. Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei.”

Também pelo Twitter, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) afirmou acompanhar “com preocupação os desdobramentos do ocorrido com o senador Cid Gomes, hoje, em Sobral (CE)”.

“Falei com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e o governador do Ceará, Camilo Santana, para obter informações e garantir a segurança do parlamentar”, tuitou o presidente do Senado.

Em nota, Moro informou que determinou à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) “que adotem as medidas possíveis com vistas a prestar o apoio necessário ao Estado” do Ceará.

“Na oportunidade, informo que a primeira equipe da FNSP chegará nesse Estado no dia 20 de fevereiro de 2020 (amanhã) a partir de 14h”, acrescenta a nota.

Reportagem de Maria Carolina Marcello