Desaprovação a desempenho de Bolsonaro salta para 53,7%, diz CNT/MDA

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto 20/08/2019 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - A desaprovação ao desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro saltou para 53,7% em agosto, ante 28,2% em fevereiro, mostrou nesta segunda-feira pesquisa CNT/MDA, que também apontou que a aprovação pessoal do desempenho do presidente caiu para 41%, ante 57,5% em fevereiro.

O levantamento também mostrou que a avaliação positiva do governo Bolsonaro é de 29,4%, ante 38,9% em fevereiro. O percentual dos que têm uma avaliação negativa da gestão é agora de 39,5%, contra 19% em fevereiro. Os que avaliam o governo como regular são 29,1%, ante 29%, apontou a pesquisa.

A pesquisa do instituto MDA, para a Confederação Nacional do Transporte (CNT), ouviu 2.002 pessoas, entre quinta-feira e domingo. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais.

Por Eduardo Simões e Peter Frontini