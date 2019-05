Em derrota para o governo, comissão da MP da reestruturação dos ministérios devolve Coaf para Economia

Ministro Sérgio Moro, em cerimônia em Brasília 02/01/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - A comissão mista que a analisa a MP da reestruturação administrativa do governo aprovou nesta quinta-feira emenda que devolve o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ao Ministério da Economia, e impõe uma derrota para o governo e para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ségio Moro.

A pedido do ministro, a MP transferia o Coaf para sua pasta, mas a realocação encontrava resistência entre os integrantes da comissão. Nas negociações, o governo cedeu e aceitou recriar dois ministérios a partir de um atual, deixando a redução total de ministérios de 29 para 23, e não mais 22, como previsto no texto original.

Mas mesmo a movimentação do governo de recriar os ministérios das Cidades e da Integração Nacional, a partir do desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Regional, não foi suficiente para evitar a derrota na disputa pelo Coaf.

Segundo uma liderança que participa das negociações, alguns partidos promoveram mudanças na composição da comissão para influenciar no resultado da votação desta emenda específica.

A emenda que devolve o Coaf para a Economia foi aprovada por 14 votos a 11. Deputados e senadores analisam ainda outras mudanças no texto principal, aprovado mais cedo. Uma delas diz respeito à alocação da Fundação Nacional do Índio (Funai) e também à prerrogativa de demarcação de terras indígenas.

Reportagem de Maria Carolina Marcello