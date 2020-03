Congresso derruba veto presidencial a projeto que amplia acesso ao BPC, com impacto estimado de R$20 bi

Plenário da Câmara dos Deputados 19/02/20218 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Congresso Nacional derrubou nesta quarta-feira veto presidencial a projeto que amplia o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Segundo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), a rejeição do veto tem impacto estimado em cerca de 20 bilhões de reais no primeiro ano.

A derrubada do veto presidencial ocorre em um momento de acirramento da relação entre o Congresso e o Executivo tendo como pano de fundo a disputa pelo controle de recursos relacionados ao Orçamento Impositivo.

Reportagem de Maria Carolina Marcello