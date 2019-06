Congresso inicia votação de crédito suplementar de R$248,9 bi para governo contornar regra de ouro

Plenário da Câmara dos Deputados 02/04/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Congresso iniciou nesta terça-feira, em sessão conjunta, a votação de projeto que autoriza operações de crédito do governo de 248,9 bilhões de reais fora da regra de ouro.

Prioritário para o governo, o projeto que trata do crédito precisa ser aprovado nesta semana pelo Congresso para evitar prejuízos ao fluxo de pagamentos de gastos da União. A matéria foi aprovada mais cedo pela Comissão Mista do Orçamento (CMO) após acordo com a oposição.

Reportagem de Maria Carolina Marcello